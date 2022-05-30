THY Genel Müdürü Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini, yurt dışı seferlerde ise uygulamanın sefer yapılan ülkenin kuralına göre farklılık göstereceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.

Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı” ifadelerine yer verdi.

THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu.