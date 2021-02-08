Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 21 Şubat 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur.” denildi.

Yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.