Alınan bilgiye göre, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı “TK1920” olarak belirlenen özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi “Flightradar24” üzerinden takip ediliyor.

Radardaki görüntülerde, Türk Hava Yolları (THY) uçağının İç Anadolu Bölgesi’nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor.

THY’nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Canlı hava trafiği sitesi “Flightradar24” üzerinden takip edilebilen uçuşta, THY uçağının İç Anadolu Bölgesi’nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor

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Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz! Bu tarihi uçuşu canlı izlemek için linke tıklayın. 🔎https://t.co/tgXMVxG0ge#TürkHavaYolları #AyYıldızGöklerde #23Nisan pic.twitter.com/JkHeWJ31dz — Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 23, 2020