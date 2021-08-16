Türk Hava Yolları (THY), Afganistan’a gerçekleştirilecek tüm tarifeli uçuşları durdurdu. Başkent Kabil’e sadece tahliye uçakları yönlendirilecek.

Türkiye’den Afganistan’a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi. Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından, Kabil Büyükelçiliği havalimanına taşınmıştı.

Türk askerinin koruduğu havalimanında, büyükelçilik diplomatik misyonlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda tahliye için başvurular alındı.

Yurda dönmek isteyenleri İstanbul’a getirecek uçak gece havalandı ve Kabil’e ulaştı.

324 yolcuyla Türkiye’ye gelmesi beklenen uçağın saat 14.20’de İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.

Bundan sonraki süreç için de büyükelçilik görevlileri ile Türk Hava Yolalrı personeli koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor.