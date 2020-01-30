THY’den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama
Türk Hava Yolları’nın (THY) açıklamasında Çin uçuşlarının talep düşüşü nedeniyle 5 – 29 Şubat arasında uçuş sıklığının azaltılacağı belirtildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun metni şu şekilde:
“Değerli Yolcularımız, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat – 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.
Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak http://turkishairlines.com üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır.”
GOOGLE, ÇALIŞANLARINA ‘GERİ DÖNÜN’ ÇAĞRISI YAPTI, OFİSLERİNİ KAPATTI
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?