Türk Hava Yolları (THY), uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O’nun, yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer aldığını belirtildi.

Açıklamada, “Küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları A.O. gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir. Ancak bugün itibarıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın, uluslararası bir havayoluna yatırım yapmak üzere herhangi bir girişimi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi.