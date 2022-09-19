Türk Hava Yolları’nın (THY) açtığı kabin memuru alım ilanına 50 binden fazla kişinin başvurduğu bildirildi. Başvuru süresi yarın 14.00’te sona erecek.

Kovid-19 salgını sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen hava yolları arasında bulunan THY, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurlarıyla büyütüyor. THY, bu amaçla 9 Eylül’de resmi insan kaynakları sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden ilan açtı. İlan, açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Cuma itibarıyla 50 binden fazla başvuru vardı ilanımıza. İnsan kaynakları bölümümüz birkaç ay geceli gündüzlü çalışacak ve kabin ekibimize yüzde 10 oranında yeni yüzler ve yeni yetenekler katacak.” ifadelerini kullandı.

THY tarafından açılan kabin memuru ilanına başvuru süresi yarın 14.00’te sona erecek.

Kimler başvurabilir?

İlana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, kabin memurluğu için başvuru yapabilecek.

THY misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların, güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. İlanın, yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayından kaldırılması planlanıyor.

Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını icra eden şirket, ekibine yeni katılacak adaylara, dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye “https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi” adresinden ulaşılabilecek.