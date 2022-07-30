Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gemlik tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, Togg ile test sürüşü yaptı.

Togg’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik.” ifadeleri kullanıldı.

Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik.#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/6Mv6Bzxs5m — Togg (@Togg2022) July 30, 2022

Paylaşımda, Gemlik tesisinden görüntülerin yanı sıra Bakan Muş’un Togg’un direksiyonuna geçerek test sürüşünde bulunduğu video da yer aldı.

29 Ekim’de üretim tesisinin açılması bekleniyor

Öte yandan, 29 Ekim’de Togg tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.