Ticaret Bakanlığı 419 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın ilanına göre, Ticaret Bakanlığındaki Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8’inci ve 9’uncu derece kadrolara atanmak üzere, ziraat, inşaat, makine, kimya, gıda mühendislikleri ile istatistik, iktisat, uluslararası ilişkiler, işletme, kamu yönetimi, hukuk ve maliyenin de bulunduğu öğrenim dallarından mezun 419 ticaret uzman yardımcısı alınacak.

İlan.gov.tr’de yer alan ilanın detayları şöyle:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, her bölüm için istenen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular 07.11.2022-16.11.2022 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınav 11.12.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

İlanın detayları ve sınav konuları için tıklayın

1. Öğrenim Dalı: Mühendislik ve Teknik Bölümler (Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği)

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 60

2. Öğrenim Dalı: Ziraat Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 10

3. Öğrenim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 7

4. Öğrenim Dalı: Makine Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 7

5. Öğrenim Dalı: Kimya Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 6

6. Öğrenim Dalı: Gıda Mühendisliği

Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3

Kontenjan: 5

7. Öğrenim Dalı: İstatistik

Puan Türü: KPSS-P12 KPSS-P13

Kontenjan: 24

8. Öğrenim Dalı: İktisat

Puan Türü: KPSS-P14 KPSS-P15 KPSS-P16 KPSS-P17

Kontenjan: 62

9. Öğrenim Dalı: Uluslararası İlişkiler

Puan Türü: KPSS-P34 KPSS-P35 KPSS-P36 KPSS-P37

Kontenjan: 55

10. Öğrenim Dalı: İşletme

Puan Türü: KPSS-P24 KPSS-P25 KPSS-P26 KPSS-P27

Kontenjan: 50

11. Öğrenim Dalı: Kamu Yönetimi

Puan Türü: KPSS-P29 KPSS-P30 KPSS-P31 KPSS-P32

Kontenjan: 50

12. Öğrenim Dalı: Hukuk

Puan Türü: KPSS-P4

Kontenjan: 50

13. Öğrenim Dalı: Maliye

Puan Türü: KPSS-P19 KPSS-P20 KPSS-P21 KPSS-P22

Kontenjan: 33