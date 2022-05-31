2019 yılında Türkiye operasyonlarını durdurma kararı alan Sina Afra’nın gayrimenkul alım satım girişimi Evtiko, ‘Tiko’ markasıyla Avrupa’da büyüyecek.

Afra, “Avrupa’da altı ülkede 25 şehirde olacağız. Bu yılı 5-6 milyar TL ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz” diyor.

Girişimci Sina Afra’nın 2016 yılında kurduğu gayrimenkul alım satım girişimi Evtiko, 2019’da Türkiye operasyonunu durdurmuştu.

O dönemde şirket, faaliyetlerine İspanya’da ‘Tiko’ markasıyla devam edeceğini açıklamıştı. Tiko markasıyla İspanya’da hızlı bir büyüme grafiği yakalayan Sina Afra, geçtiğimiz yıl önemli bir yatırım almayı da başarmıştı.

Tiko, A serisi yatırım turunda 65 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımı Portekiz’de büyüme amacıyla kullanan şirket, İspanya’nın ardından Portekiz’de de operasyona başladı.

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