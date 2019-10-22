TL ile ticaret için ‘sigorta’ isteniyor
Hükümetin dış ticarette TL’nin payını artırma çabaları, küresel gelişmeler ve dalgalı kur nedeniyle pek işe yaramıyor.
Dış ticarette daha fazla yerel para kullanılması için sigorta sisteminin güçlenmesi ve dış ticaret dengesinin sağlanması gerektiği belirtiliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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