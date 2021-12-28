Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.
TCMB yaptığı açıklamada, bu ay ve gelecek ay gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
|Tarih
|1 Ay Vadeli
|3 Ay Vadeli
|29 Aralık 2021 Çarşamba
|100
|100
|30 Aralık 2021 Perşembe
|31 Aralık 2021 Cuma
|3 Ocak 2022 Pazartesi
|4 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|5 Ocak 2022 Çarşamba
|6 Ocak 2022 Perşembe
|7 Ocak 2022 Cuma
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