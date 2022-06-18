Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca (TMSF) Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

TMSF’nin bugünkü Resmi Gazete’de iki satış ilanı yer aldı.

Buna göre, Fon’un kayyum olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıkları ve sözleşmelerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 785 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 26 Temmuz 2022’de saat 11.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF’nin Resmi Gazete’de yer alan diğer satış ilanına göre, Fon’un kayyum olarak atandığı E Data Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve R2 Servis Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojiler Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıkları ve sözleşmelerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 111 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 26 Temmuz 2022’de saat 14.30’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.