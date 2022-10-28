Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Alfemo Mobilya AŞ ve Yapta Dayanıklı Tüketim Malları AŞ’nin sahibi olduğu “Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 552 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulan Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’ne 29 Kasım’a kadar teklif verilebilecek. Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ihale 30 Kasım’da yapılacak.