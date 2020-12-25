TMSF, Çukurova Beşiktaş Gayrimenkul’ü 230 milyon lira, Vera Denizcilik’i ise 3.5 milyon TL’lik muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü ile Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 230 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 18 Ocak 2021 tarihine kadar teklif verilebilecek. İhale, 19 Ocak 2021’de yapılacak.

Dünya’nın aktardığı habere göre, ihale yoluyla satışı öngörülen Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Çukurova Holding AŞ’nin sahip olduğu; İstanbul Beşiktaş Rumeli Hisarı Mahallesi’nde 2.392 m2 alanlı işhanı nitelikli gayrimenkul ile Çukurova Holding AŞ ile Gamat Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ arasında akdedilen kira sözleşmesinden oluşuyor.

Aynı gazetede yayımlanan diğer ilana göre, Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 3.5 milyon TL dolar muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı.

İşletme varlığı; uzunluğu 189.80 m, ağırlığı 47.929 deadweight ton olan Vera 9 (kiradaki ismi Era S) isimli kuru yük gemisi, gemi demirbaşları ile Vera Denizcilik AŞ’nin taraf olduğu bareboat kira sözleşmesinden oluşan Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1 Şubat 2021 tarihine kadar teklif verilebilecek. İhale, 2 Şubat 2021’de yapılacak.