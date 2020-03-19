Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “virüs karanlık koridorunun” ancak el ele vererek aşılabileceğini belirterek, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinde ekonomik aktivitenin korunmasının yanı sıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin adımlar da bulunduğunu, paketteki kısa çalışma ödeneği gibi işçi ve işletme lehine yapılacak mevzuattaki değişikliklerin bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, AA muhabirinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı’nın ardından açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı örnek mücadele sergileyen Türkiye’nin, ekonomide de önemli hamleleri zamanında gerçekleştirdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte ilk talebimiz kamu idaremizi yanımızda görmekti. Bu gerçekleşti. Pakette ekonomik aktivitenin korunmasının yanı sıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin adımlar da var. Reel sektöre önemli bir can suyu sunuyor.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, virüsten dolayı içine girilen karanlık koridorda paketin iş dünyasının önünü aydınlatmasını ve moral vermesini beklediklerini dile getirerek, yaşanan durumun dinamik bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Özel sektörün sorun ve önerilerini iletmeye, sorunlara çözüm bulmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Dünyada oluşan ‘virüs karanlık koridorunu’ ancak ele ele vererek ve istişare ile aşabiliriz. Hem sağlık hem de ekonomi anlamında bugünleri birlikte atlacağız.” diye konuştu.

“BANKALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Hisarcıklıoğlu, dünya tarihinde benzeri olmayan bu “küresel kriz” sürecinde, devletin, milletin, reel sektörün ve finans kesiminin ele el vermesi ve birlikte yol almasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bankaların da ellerini taşın altına koyarak iş dünyasını ve ekonomik faaliyetleri desteklemesini beklediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Türk iş dünyası tedbiri elden bırakmadan ilerlemeye devam edecek. Pakette yer alan kısa çalışma ödeneği gibi işçi ve işletme lehine yapılacak mevzuattaki değişikliklerin bir an önce yürürlüğe girmesini de bekliyoruz. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin açılmasıyla piyasada önemli bir likidite rahatlaması oluşmasını öngörüyoruz.”