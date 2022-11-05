Togg’un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023’te trafiğe çıkması bekleniyor.
Togg‘un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, “İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.” ifadesi kullanıldı.
#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG’un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.
Togg’un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023’te trafiğe çıkması bekleniyor.
Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız.
Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz: https://t.co/Zqi0maCRBj#YeniLigGemlik
— Togg (@Togg2022) November 4, 2022
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