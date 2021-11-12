Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş “C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık.” dedi.
Sedan model 2 yıl önce yapılan tanıtımda SUV modellerle birlikte yer almıştı.
Ayrıntılar geliyor
Geçtiğimiz günlerde de 2023’te banttan inmesi beklenen otomobilin İstanbul Park’taki test sürüşü görüntüleri paylaşılmıştı.
Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı.
Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik. #TOGG pic.twitter.com/3d1zckOna0
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 1, 2021
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