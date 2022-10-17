Togg CEO’su Gürcan Karakaş Zirve 23 etkinliğindeki “Cesaret” başlıklı konuşmasında, iş hayatında korkmanın yol açabileceği handikaplardan bahsederek, korkunun üzerine bilgiyle gidilmesi gerektiğini söyledi.

Start-up mantalitesiyle hayata bakmanın avantajından bahseden Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Baktığınız zaman bazıları için bir kabus: O hızı yakalayamayanlar için. Bazıları için fırsat demek. Biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Çünkü paradigmaların değiştiği bir dönemde biz ürün ve hizmetlerimizle hızlı ve inovatif bir şekilde, etrafımızda oluşturduğumuz ekosistemimizle çok daha farklı kullanıcının beklentilerini karşılayan ürünler hayata geçirebiliriz.”

Karakaş, önceden 5-10 yıl sonrasının planının yapıldığını kaydederek, “10 yıllık, 5 yıllık planlar geride kaldı. Artık öyle bir dünya yok. Özellikle teknolojinin olgun olmadığı, kullanıcı beklentilerinin olmadığı dünyada böyle bir organizasyonun başarılı olma şansı yok.” şeklinde konuştu.

Cesur olmanın, öğrenme hevesi taşımanın, duygusal istikrarın, fikrin peşinde koşmanın, işleri yapabilme becerisinin ve bardağın yarısının dolu olduğunu görmenin öneminden bahsederek, hatalara değil doğrulara odaklanmak gerektiğini anlattı.

Karakaş, “Duygusal istikrarınızı geliştirin. Belirsiz ortamlarda çeviklikle ilerleyin, yeni fikirleri paylaşmaktan çekinmeyin. Kişiler arası etkileşiminizi artırın, birleştirici olun. Güven oluşturun, söylediğinizi yapın, yaptığınızı söyleyin. Etkili iletişim için dinleyin, anlayın, açık ve net olun.” ifadelerini kullandı.