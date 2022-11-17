Togg’un 29 Ekim’deki töreninde markanın satış stratejisiyle ilgili bazı bilgiler açıklanmıştı.

29 Ekim’de Togg’dan yapılan açıklamada dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapılacağı belirtilmiş ve şu bilgiler verilmişti: Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul’da Zorlu Center’da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19’a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.”

Peki, Togg’da satın alma süreci nasıl olacak? Sektörde hangi değişiklikler bekleniyor? Uzmanlara göre sektör ciddi bir değişim yaşayacak, büyük alanlarda hizmet veren bayiler yeni dönemde olmayacak. Yakın gelecekte AVM ya da cadde mağazalarında beğenilecek araçların internetten satılacağı beklentisi hakim…