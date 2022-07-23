Togg’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, çalışan sayısının 1000’i aştığı kaydedildi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “#YeniLigeYolculuk’ta birlikte yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarımızın sayısı 1000 kişiyi aştı. Her biri değerli bir parçamız olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.” denildi.

#YeniLigeYolculuk‘ta birlikte yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarımızın sayısı 1.000 kişiyi aştı. Her biri değerli bir parçamız olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.#Toggether #Togg pic.twitter.com/Onhbr7zuUN — Togg (@Togg2022) July 23, 2022

Planlamaya göre Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.