Togg’un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor. Togg’un resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.
Togg’un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023’te trafiğe çıkması hedefleniyor.
Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.#YeniLigeYolculuk#Togg pic.twitter.com/KytJPH9ny3
— Togg (@Togg2022) October 4, 2022
Bir cevap yazın