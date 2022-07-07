Otomobil üretim tesisi kapsamında TOGG’a; batarya hücresi ve modül üretimi için Siro Silk Road Temiz Enerji’ye Bursa’nın Gemlik ilçesindeki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tanındı.

Habertürk’un haberine göre Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapımına devam edilen yerli otomobil fabrikasının arazisinin irtifak hakkı Togg’a verildi. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla, söz konusu taşınmaz talep halinde Togg’a bedelsiz olarak tescil edilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bursa ili, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 2073 numaralı parselde yer alan 1.071.801,49 metrekare yüzölçümüne sahip taşınma üzerinde, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek olup, öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla söz konusu taşınmaz, talepleri halinde tapuda anılan şirket adına bedelsiz olarak tescil edilebilir” denildi.

Togg’un Farasis işbirliğinde kurduğu batarya üretim şirketi Siro da, proje bazlı devlet yardımı alacak.

Siro, batarya üretimi ve enerji depolama tesisinin yer alacağı Gemlik’teki arazinin bir kısmı için irtifak hakkına sahip olacak. Siro’nun yatırımı tamamlaması ve istihdamı beş yıl süreyle sağlaması halinde, söz konusu arazi şirket adına bedelsiz olarak tescil edilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili karar şu şekilde;

“Bursa ili, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesinde bulunan 134 ada, 4 parsel numaralı 3.024.555,87 metrekarelik taşınmazın EK-1’de koordinatları belirtilen 590.046,23 metrekarelik kısmı ile Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan 521 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın tamamı ve 520 ada, 1 parsel numaralı 13.361,17 metrekarelik taşınmazın EK-2 de koordinatları belirtilen ve kıyı kenar çizgisi dışında kalan 11.126,00 metrekarelik kısmı üzerinde Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek olup, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazlar, talepleri haline tapuda anılan firma adına bedelsiz olarak tescil edilebilir.”