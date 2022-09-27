TOGG’LA İLGİLİ FİYAT YORUMU

Ayşe Yücel, Dünya Gazetesi’ndeki haberinde fiyatla ilgili şu yorumları yapıyor:

“Togg’un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği kesin gibi. Bu ilk kez bir Togg yöneticisi tarafından net dile getirilmiş oldu. Elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV dilimine, motor gücü 160 kW’ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi geçmeyen otomobiller girebiliyor. Bu da vergisiz fiyatı maksimum 700 bin TL üzerinden hesaplandığında Togg’un giriş fiyatının “bugünün koşullarında” en fazla 900 bin olacağı anlamına geliyor. Ama hiç kuşkusuz 908 bin TL, Türk vatandaşı için ulaşılabilir bir rakam olmaktan çok uzak. İşte bu noktada Tuncay Özilhan, aracı yüzde 7 ÖTV dilimine sokma hedefleri olduğunu ve bunu sağlayacaklarını söylemesi önemli. Bu da aracın yine “bugünün koşullarında” 900 bin TL’nin de altında olacağı anlamına geliyor. Diğer yandan, 29 Ekim’de finansman konusunda da bir sürpriz gelebilir. Aracı çok daha ulaşılabilir bir noktaya çekileceği yeni bir finansman modeli üzerinde çalışıldığı da kulislerde konuşulan konular arasında. Diğer yandan, Bayilik sisteminin olmamasının da fiyatta bir avantaj yaratacağı belirtiliyor. Çünkü bayinin aracı en az yüzde 7-8 kâr marjı ile aracı sattığı biliniyor.”