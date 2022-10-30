TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş dün Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, her şeyden önce bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını ve bu hedefler doğrultusunda ilerlediklerini dile getirdi. Karakaş hem otomobil sektörü hem farklı ürünlerle ilgili hedeflerini de paylaştı. Karakaş, bir teknoloji şirketi olarak akıllı cihazın yanı sıra farklı dijital ürünler üzerinde de çalıştıklarına belirtti.

Togg’un işe başlama ve bugünlere gelme sürecini anlatan Karakaş, bu süreçte herkesin yoğun emek verdiğini kaydetti.

Yeni modeller hakkında bilgi veren Karakaş, “Artık bir hatchback yapmaktan vazgeçtik. Çünkü günümüzde Cross-Coupe diye tabir ettiğimiz, daha dinamik, daha heyecanlı ve hedef kitlemizin de beğenisini daha fazla kazanacak bir Cross-Coupe hazırlayacağız. 2025’in ilk yarısında sedanımız, 2026’da Cross-Coupe geliyor.” ifadelerini kullandı.

Karakaş, gelecek hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti:

“Bizim hedefimiz yarından sonra tüm akıllı cihaz üzerindeki ve bağlı olduğu cihazlarla olan iletişimi sağlayacak bir merkezi bilgisayar oluşturmaktadır. Örneklerden bir tanesi bunun üzerinde ve bunun haricinde de çalıştığımız ürünlerimiz var. İkincisi biraz önce bahsettim, batarya konusu. Bakınız herkes elektrikli araçlara geçiyordu. Dört sene önce bu ilk sizlere sunduğumuz zaman bazı eleştiriler de almadık değil. Ama artık kimse bunu sorgulamıyor. Herkes geçiyor. Fakat herkesin elinde olmayan bir şey var. O da hücre. Bugünün çip krizi yarından sonra hücre krizine dönecek. O nedenle biz başından itibaren, biraz önce söylediğim gibi bir ortaklık oluşturduk. Sadece otomobil için değil, yenilenebilir enerji depolamak için.”

TOGG kullanıcıya yakın olmak için doğrudan satış modelini seçti

Öte yandan, TOGG’dan paylaşılan basın açıklamasında, satış stratejisi ve kullanıcıyla temas kanalları da paylaşıldı. TOGG’un kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacağı bildirildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaş, şu bilgileri verdi:

“Küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul’da Zorlu Center’da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19’a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.”

“Çok yakında dijital ürünlerimizi de duyuracağız”

Karakaş, bir teknoloji şirketi olarak akıllı cihazın yanı sıra farklı dijital ürünler üzerinde de çalıştıklarına işaret ederek, “Çok yakında dijital ürünlerimizi de duyurmaya başlayacağız. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Kullanıcılarımıza, akıllı yaşam, e-cüzdan, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı gibi hizmetler sayesinde kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 100 milli bir projeyiz, direksiyonda biz varız”

Hedeflere giden yolda verdikleri tüm sözleri tuttuklarını aktaran Karakaş, şöyle devam etti:

“Başından beri bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktığımızı ifade ettik. Geldiğimiz noktada akıllı cihazımızın etrafında gelişen bir ekosistem kurmayı başardık. Yüzde 100 milli bir projeyiz. Tüm kararlarımızı kendimiz alıyoruz çünkü direksiyonda biz varız. Aynı zamanda yerliyiz. Başlangıçta da ‘Yüzde 51 yerlilik oranı’ dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 51’i yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Günümüzde yerlilik ve milliliği kullandığınız parça sayıları değil, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamının size ait olması belirliyor. Akıllı cihazımızın kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerini temsil eden USECASE Mobility kavramını tüm dünyaya anlatıp tescil ettirdik. Mobilite ekosistemini büyütmek ve yeni teknolojiler geliştirmek için çok değerli iş birliklerine imza attık. Markamızı dünyanın en itibarlı teknoloji platformlarında konumlandırmaya başladık. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle ‘Bir fabrikadan daha fazlası’ olan TOGG Teknoloji Kampüsümüz için pandemi de dahil, kar kış demeden 1200 iş ortağıyla çalıştık. Avrupa’nın en temiz boyahanesini kurduk. Küresel rekabet için ülkemizin en iyileri ile dünyanın en iyilerini bir araya getirdiğimiz ekipler oluşturduk.”