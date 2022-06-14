Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 27 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 349 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Konut, ticaret, küçük sanayi, turizm tesisi, sanayi ve depolama, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, gelişme konut, gemi söküm alanı, akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, peşin veya yüzde 25, yüzde 40 peşinatlar ve 36 ay vade seçenekleriyle sahip olunabilecek.
Bir cevap yazın