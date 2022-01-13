Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Adana Sarıçam projesinde yer alan 438 adet konut için başvurular 7 Ocak tarihinde sona ermişti. Projede kura çekilişi bugün yapılacak. Peki TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ ADANA SARIÇAM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Adana Sarıçam Buruk kurası bugün Saat 11:00’de Noter huzurunda TOKİ Hizmet Binası Bilkent Plaza A3 Blok 61 Nolu Ofisinde gerçekleştirilecek; TOKİ sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacak.

TOKİ ADANA SARIÇAM KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra %50 yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

2+1 VE 3+1 DAİRE FIRSATI SUNULUYOR

Adana Sarıçam Buruk Mah.3.Etap 953 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 283 adet ve 3+1 nitelikli 157 adet olmak üzere toplamda 438 adet konut bulunuyor. Proje kapsamındaki 2+1 dairelerin brüt alanı 84.63 metrekare ile 86.7 metrekare arasında, 3+1 dairelerin brüt alanı 101.33 metrekare ile 81.19 metrekare arasında değişiyor.

TOKİ ADANA SARIÇAM ÖDEME PLANI

Detaylı satış fiyat ve koşulları T. Halk Bankası AŞ. Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası

(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.