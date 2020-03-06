TOKİ Sincan 2+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Ankara isim listesi...

TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları açıklandı mı? Sincan TOKİ kura sonucu sorgulama…
TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi’ndeki 2+1 ve 3+1 konutların kurası bugün çekiliyor. Ankara’da yaşayan vatandaşlar bugün yapılacak kura ile hak sahibi olup olmadıklarını öğrenecek. Çekimin ardından isim listesi TOKİ’nin sitesinden yayınlanacak. TOKİ nkara Sincan Saraycık Projesi kura çekilişe ait detaylar içeriğimizde yer alıyor…
TOKİ ANKARA SİNCAN 2+1 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Ankara Sincan 2+1 2300 adet konutun kura çekilişi bugün saat 10:00’da Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.
TOKİ ANKARA SİNCAN 2+1 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra kura sonuçları için isim listesi TOKİ’nin resmi internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar canlı olarak öğrenebilecek.
TOKİ ANKARA SİNCAN KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN SORGULAYINIZ
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’deki 500 konut için de 20 Mart’ta yapılacak.
KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
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