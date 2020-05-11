Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen kura çekimleri Nisan ayı sonunda tekrar başladı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlar aralık, ocak aylarında başvuru yapmıştı. Ev sahibi olma umudu ile başvuru yapanlar heyecanla kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Bugün itibari ile TOKİ Antalya ’daki 175 tane 2+1 ve 75 tane 3+1 olmak üzere toplam 250 konut için saat 10:00’da kura çekilişi gerçekleştirilecek.

TOKİ Alanya’daki 175 tane 2+1 ve 75 tane 3+1 olmak üzere toplam 250 konut içinse saat 12:00’de kura çekilişi gerçekleştirilecek.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Antalya kura çekimi bugün yapılıyor. Çekilişten çıkan sonuçlar TOKİ’nin resmi sitesinde yayınlanıyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi ile belirleniyor.

TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi belli oldu. Aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ALANYA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ PARA İADELERİ NASIL YAPILACAK?

Kuraya katılan vatandaşlar ev sahibi olamamaları durumunda başvuru bedellerini geri alıyor. İşte bu aşamada bankalarda oluşacak kalabalık nedeniyle kuralara ara verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı.