TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında 2+1 konut 186 adet ,3+1 konut 90 adet toplamda 276 adet konut bugün kura ile satışa sunuluyor. Gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları açıklandı mı?

Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası bugün saat 11:00’de gerçekleştiriliyor. Kura çekimi TOKİ’nin Facebook hesabından canlı takip edilebiliyor. Kura çekiminin ardından TOKİ’nin sitesinden isim sorgulama ile sonuçlar öğrenilebiliyor.

TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları sorgulamak için tıklayınız

Kura sonucunda;

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 29 Ağustos 2022 – 16 Eylül 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini

imzalayacaklardır.

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 nitelikli konutlar için 93 adet, 3+1 nitelikli konutlar için ise 45 adet yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek

sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

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