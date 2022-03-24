Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Düzce Merkez Beyciler Mah. 309 adet konut ve 8 dükkanlı ticaret kapsamında üretilecek 101 adet konut satışa sunuluyor. Kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Peki TOKİ Düzce Beyciler kura sonuçları 2022 açıklandı mı? TOKİ Düzce Beyciler kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ DÜZCE BEYCİLER KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Düzce Beyciler kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişi bugün saat:13:00’de yapılacak.

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 25 Mart 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 11 Nisan 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 21 Nisan 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 04 Nisan 2022 – 08 Nisan 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. ,

TOKİ DÜZCE BEYCİLER ÖDEME PLANI

311 bin TL’den 444 bin TL’ye kadar ödeme seçeneklerinin olduğu projede yüzde 20 peşinat ödemesi yapıldıktan sonra kalan tutar 180 taksit şeklinde ödenecek. En düşük taksit tutarı bin 382 TL olacak.