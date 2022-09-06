22 Ağustos – 26 Ağustos tarihleri arasında başvuruları kabul edilen Giresun Merkez Aksu Mahallesi 595 Konut kapsamında satışa sunulan toplam 173 adet konut tek kategoride (2+1 nitelikli 120 adet konut / 3+1 nitelikli 53 adet konut) kura yöntemi ile satışa sunuluyor. TOKİ Giresun Merkez Aksu kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Giresun Merkez Aksu kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Giresun Merkez Aksu kura çekilişi bugün yapılıyor. Kura çekimi TOKİ’nin Facebook hesabından canlı takip edilebiliyor. Kura çekiminin ardından TOKİ’nin sitesinden isim sorgulama ile sonuçlar öğrenilebiliyor.

TOKİ Giresun Merkez Aksu kura sonuçları sorgulamak için tıklayınız

Kura sonucunda;

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 12 Eylül 2022 – 23 Eylül 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri;

peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini

imzalayacaklardır.

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 nitelikli konut için 40 adet, 3+1 nitelikli konut için 18 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi

imzalatılacaktır.,

TOKİ Giresun Merkez Aksu sözleşme tarihleri

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Giresun

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 12 Eylül 2022 – 23 Eylül 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 03 Ekim 2022 – 06 Ekim 2022 (Asil hak sahipleri sözleşme

imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

TOKİ Giresun Merkez Aksu ödeme planı