TOKİ Hoşdere kura sonuçları 2022 açıklandı mı? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunuluyor. Projede başvurular 21 Ocak tarihinde sona ermişti. Şimdi gözler Hoşdere TOKİ kura sonuçlarında…

TOKİ HOŞDERE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Hoşdere kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Hoşdere kura çekilişi bugün yapılacak. Çekilişi canlı izlemek isteyenler TOKİ sosyal medya hesaplarını takip edecek.

HAK SAHİPLERİ OLANLAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen hak sahipleri veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 09 Şubat – 18 Şubat 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden (%25 veya %40) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı, sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama

işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 için 5 yedek hak sahibi, 3+1 için 15 yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış

Sözleşmesi imzalatılacaktır.

TOKİ BAŞAKŞEHİR HOŞDERE ÖDEME PLANI

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.