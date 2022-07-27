TOKİ bir süre önce İzmir Kemalpaşa İlçesi Çambel mevkiindeki konutların satışını duyurmuştu.

TOKİ’nin sitesinde yer alan bilgilendirmede “İdaremizce İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Çambel Mevki’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 konut tipi 152 adet ve 3+1 konut tipi 47 adet konut; olmak üzere toplam 199 adet konut kura yöntemi ile satışa sunulacaktır” denilmişti.

TOKİ’nin sitesinde yer alan bilgilere göre başvurular 25 Temmuz – 29 Temmuz arasında alınıyor. Daha önceki bilgilendirme formunda “TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 28 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir) denilmişti. Kura tarihi 5 Ağustos’ta…

BAŞVURU ŞARTLARI

Peki, konutlar için başvuru şartları ne?

TOKİ’nin sitesinde yer alan bilgilere göre başvuru şartları arasında şu maddeler de yer alıyor:

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Kemalpaşa ilçe sınırları içerisinde 3 (üç) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması.

KONUT FİYATLARI VE DETAYLARI

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