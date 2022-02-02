TOKİ Kayabaşı kura sonuçları 2022 açıklandı mı? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunuluyor. Projede başvurular 21 Ocak tarihinde sona ermişti. Şimdi gözler Kayabaşı TOKİ kura sonuçlarında…

TOKİ KAYABAŞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kayabaşı kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Kayabaşı kura çekilişi bugün yapılacak. Çekilişi canlı izlemek isteyenler TOKİ sosyal medya hesaplarını takip edecek.

9- 15 ŞUBAT TARİHLERİNDE KONUT SEÇİMİ YAPILACAK

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen hak sahipleri veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 09 Şubat – 18 Şubat 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden (%25 veya %40) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı, sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra toplam 30 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI ÖDEME PLANI

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.