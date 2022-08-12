TOKİ’nin Kırıkkale Yuvalı mahallesi için yapacağı 2+1 konut 456 adet sosyal konut projesi için başvurular 18 Temmuz 2022 – 29 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı. TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura çekilişi de bugün gerçekleştirildi. Peki TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KIRIKKALE YUVALI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi 927 Konut kapsamında inşa ettirilmekte olan Alt Gelir Grubuna yönelik 2+1 nitelikli 456 adet konutun kurası bugün noter huzurunda çekildi.

TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları sorgulamak için tıklayınız

BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

İnşa edilecek olan konutlar en fazla 4-5 katlı olacak, binaların yatay mimari anlayışıyla yapılacak.

ÖDEME BİLGİLERİ:

Peşinat ve Vade Seçenekleri:%12 peşinat bedeli için 180 ay vade

Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay

Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir

Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)

Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en

düşük olan (Şehit Ailesi Kategorisi hariç)

İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.

EN DÜŞÜK- EN YÜKSEK KONUT BEDELİ / VADE SEÇENEKLERİ: