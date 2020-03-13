TOKİ KOCAELİ KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kocaeli Derince Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişinin ilki saat 10:00’da, ikincisi ise 13.00’da gerçekleştirilecek.

TOKİ KOCAELİ KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura sonuçları merakla bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesinde ve e-devlet üzerinden yayınlanacak.

TOKİ KOCAELİ KÖRFEZ KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Tuzla Konutları için kura 16-17 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 16 Mart Pazartesi günü, 3+1 dairelerin kurası ise 17 Mart Salı günü çekilecek.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Arnavutköy Konutları için kura 18-19 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 18 Mart Çarşamba günü, 3+1 dairelerin kurası ise 19 Mart Perşembe günü çekilecek.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Başakşehir Konutları için kura 20-23 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 20 Mart Cuma günü, 3+1 dairelerin kurası ise 23 Mart Pazartesi günü çekilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.