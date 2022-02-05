Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mart ayında TOKİ konutlarına dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceklerini bildirdi.

“Birinci el konut satışlarında TOKİ’nin payını yüzde 14’e yükselttik”

Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek 2,8 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını, sahada inşası devam eden 350 bin dönüşüm konutu ve sosyal konutun da yatay mimariye, her bölgenin özgün mimarisine uygun olarak inşa edildiğini aktardı.

Geçen yıl 810 şantiyede yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Kurum, “2021 yılında Türkiye genelinde birinci el konut satışlarında TOKİ’nin payını yüzde 14’e yükselttik.” dedi.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yıl içinde iki ayrı indirim yaptıklarını ve yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladıklarını belirten Kurum, “Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022’de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

– “2022’de İzmir’de evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede bırakmayacağız”

Afet bölgelerindeki dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, “Bugün Elazığ ve Malatya’da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz. Yine İzmir’de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir’e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz.” dedi.

Kurum, 2022’de İzmir’de evine kavuşturmadıkları tek bir depremzede bırakmayacaklarını da vurguladı.

Esenler’e “Nar İnovasyon Bölgesi”

Kurum, İstanbul’daki dönüşüm çalışmalarına ilişkin “Esenler’de 60 bin konutluk, Türkiye’nin sıfırdan kurulan ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Burası yüksek teknoloji ve sıfır atık uygulamalarıyla diğer şehirlerimize örnek olacak.” dedi.

Kurum, buradaki “Nar İnovasyon Bölgesi” adını verdikleri alanı, yeni teknolojilerin test edilebileceği “yaşayan bir çevre ve şehircilik laboratuvarı” olarak tasarladıklarını belirterek “Elektrikli araç altyapısından akıllı ulaşıma, yenilikçi yapı tiplerinden yapay zeka ile yönetilen evlere, yer altı atık toplamadan şehir içi tarıma kadar 108 ayrı alanda uygulama raporlarımızı hazırladık.” diye konuştu.

Çamlıca Camisi ve çevresinde başlattıkları kentsel dönüşümle Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde 1876 konut, 142 dükkan yaptıklarını, Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerini içine alan 5 bin konutluk projeyi de başlattıklarını anlatan Kurum, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla 15 bin konutluk 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren Fikirtepe dönüşüm projesine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle girdik. Bu kapsamda Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımızla görüşmek, anlaşmak suretiyle oradaki riskli binaların yıkımını gerçekleştirdi. Vatandaşlarımıza kira, eşya yardımlarımızı yaptık. 13 bin konutun ihalesini tamamladık. Bu ay bütün ihalelerini tamamlayacağız ve söz verdiğimiz şekliyle, etaplar halinde 2023 yılından itibaren konutlarımızın teslimlerini de yapıyor olacağız. Bittiğinde İstanbul Anadolu yakasında bir cazibe merkezi olacak.”

Kurum, 45 ilde 80 tarihi meydanı yeniden ihya ettiklerini belirterek yapılan çalışmalarını anlattı. 81 ilde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla sanayi siteleri inşa ettiklerine dikkati çeken Kurum, “Şimdiye kadar 4 bin 842 sanayi iş yerini esnafımıza kazandırdık.” dedi.

Kurum, köylerde üretimi, istihdamı artıran tarım köy projeleri kapsamında 45 ayrı projede 7 bin 400 tarım köy konutun yapımını tamamladıklarını belirtti.

Yerel yönetimlere 80 milyar liralık destek sağlandı

Bakan Kurum, son 20 yılda, İller Bankasıyla yerel yönetimlere öz kaynaklardan toplam 80 milyar lira destek sağladıklarını belirterek “Sadece 2021 yılında, 3,5 milyar yatırım değeriyle tam 871 projemizi tamamladık. Belediyelerimize 2 bin 35 proje için toplam 8,5 milyar lira finansal destek sağladık. 32 projede tam 880 binanın sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirmelerini tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle tapu faaliyetlerinin tamamını dijitalleştirdiklerini anlatan Kurum, parsel sorgu sistemiyle günlük 2 milyonun üzerinde sorgulama yapıldığını dile getirdi.

Kurum, Bakanlık adına çizdikleri yeni hedeflere ulaşmak için daha çok çalışacaklarını, Türkiye’nin dört bir yanında bakanlığın hizmet yarışında olması gerektiğini kaydederek “Yeter ki milletimize mahcup olmayalım. Yeter ki bu toprakları bizlere emanet eden atalarımıza, ceddimize, şehit ve gazilerimize, bizi yetiştiren, üzerimizde hakkı olan insanlara mahcup olmayalım.” dedi.

Bakan Kurum, iki gün sürecek istişare toplantısının, Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ne en güzel şekilde hizmet etmesi temennisinde bulunarak yarın açıklanacak sonuç bildirgesinin hayırlı olmasını diledi.