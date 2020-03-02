TOKİ Konya 2020 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Konya isim listesi...

TOKİ Konya 2020 kura sonuçları açıklandı mı? Selçuklu TOKİ kura sonucu isim listesi…
TOKİ Konya 2020 kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ tarafından Konya’da inşa edilecek projede başvuruların alınmasının ardından sıra kura çekimine geldi. Gözler TOKİ tarafından açıklanacak olan TOKİ Konya kura sonucu isim listesinde…
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişlerine ara vermeden devam ediyor. Muğla ve İzmir TOKİ kura çekilişlerinin ardından Konya Selçuklu ilçesinde 1.717 konutun sahipleri belli oluyor.Projede 1202 adet 2+1 daire, 515 adet 3+1 daire mevcut. Kura çekişilinin ardından sonuçlar e-devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.
TOKİ KONYA 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Konya Selçuklu TOKİ kura çekilişi bugün saat 10:00’da Kongre ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu içerisinde yapılacak. Kura çekilişinin ardından sonuçlar e-devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü yapılacak.
Kura çekimi, Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’deki 500 konut için de 20 Mart’ta yapılacak.
TOKİ KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekiliş yeri ve programı açıklandı. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrası geri alabilecek.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra, idare tarafından belirlenecek tarihte Konut Belirleme Kurası çekilecek.
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.
“En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.
Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.
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