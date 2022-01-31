TOKİ ve Konya Emirgazi Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Konya Emirgazi 2. Etap Projesine ilişkin olarak TOKİ stoklarında yer alan 51 adet konut Kuralı Satış Yöntemi ile 17 Ocak- 21 Ocak 2022 tarihleri arasında satışa sunulmuştur. Başvuru yapanlar TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları 2022 açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor.

TOKİ KONYA EMİRGAZİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Konya Emirgazi 2. Etap Toplu Konut Projesinde; “Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası Corona virüs tedbirleri sebebiyle 31.01.2022 tarihinde Saat 11:00’de İdaremiz Hizmet binası’nda , noter huzurunda SEYİRCİSİZ olarak gerçekleştirilecektir.

Kura çekilişi Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacaktır.

YÜZDE 10 PEŞİNATLA DAİRE SAHİBİ OLMA İMKANI

TOKİ Konya Emirgazi 2. Etap projesinde en düşük konut bedeli 162 bin 253 TL, en yüksek konut bedeli 198 bin 86 TL olarak belirlendi. Projeden yüzde 10 peşinatla konut sahibi olunabiliyor.

Peşinat bedelleri 16 bin 225 lira ile 19 bin 808 lira arasında değişiyor. Proje için 180 ay vade sağlanıyor.

TOKİ Emirgazi 2. Etap TOKİ projesinde en düşük taksit bedeli 811,27 lira, en yüksek taksit bedeli 990,43 lira olarak belirlendi.