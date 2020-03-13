TOKİ KURA TÖRENİ İPTAL Mİ OLDU?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kura çekimi törenini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iptal etti.

TOKİ’den yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamındaki kura törenlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kura takviminin değiştirilmediği aktarılan açıklamada, kuraların aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacağı kaydedildi.

GÖZLER TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİNDE

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Tuzla Konutları için kura 16-17 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 16 Mart Pazartesi günü, 3+1 dairelerin kurası ise 17 Mart Salı günü çekilecek.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Arnavutköy Konutları için kura 18-19 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 18 Mart Çarşamba günü, 3+1 dairelerin kurası ise 19 Mart Perşembe günü çekilecek.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Başakşehir Konutları için kura 20-23 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 20 Mart Cuma günü, 3+1 dairelerin kurası ise 23 Mart Pazartesi günü çekilecek.

TOKİ 2020 PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ’nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.