100 Bin sosyal konut projesi kapsamında ertelenen kura çekimleri bugün TOKİ Mersin kura çekimi ile devam ediyor. TOKİ Mersin konutlarında toplam 2000 daire olacak. Bu 700 sosyal konut arasında ise 1400 konut 2+1 tipinde, 600 konut 3+1 tipinde inşa ediliyor.

İnternet üzerinden gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesinden sorgulanabilecek.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Mersin’deki 1400 adet 2+1 ve 600 adet 3+1 toplam 2000 daire için bugün saat 10:00’da kura çekimi yapılıyor. Kura çekimi yapıldıktan sonra isim listesine aşağıda linkten ulaşabilirsiniz.

TOKİ MERSİN KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.