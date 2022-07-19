TOKİ Şanlıurfa’da konut satacak… İşte konutların fiyatları, taksit ve ödeme koşulları…

İlan.gov.tr’de yer alan ilanda şu bilgiler yer alıyor:

“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa Akçakale Atatürk Mahallesi’nde 125 adet konutu kuralı satışa sunuyor.

2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade seçeneği ile satılacak. Başvurular 25- 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında T. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri ile e-devlet üzerinden yapılacak”

Paylaşılan bilgilere göre Sosyal Konut Projesi kapsamında 2 artı 1 konutların fiyatları 412 bin 498 TL ile 559 bin 185 TL arasında olacak. Aylık taksit tutarları 2.062 TL’den başlıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.