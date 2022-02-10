TOKİ’nin Sivas Merkez Yenimahalle’de inşa edilen 427 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 adet konut kura yöntemiyle sahiplerine teslim edilmiş olacak. Peki Sivas Yenimahalle kura çekilişi ne zaman? Kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ SİVAS YENİMAHALLE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sivas Merkez Yenimahalle 427 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 14:00’de kura çekilecek.

KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI HAKKINDA

1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.

3. Kura sırasında 1+1 ve 2+1 konutlar için toplam 62 adet yedek hak sahibi belirlenecektir.

4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

TOKİ SİVAS YENİMAHALLE ÖDEME BİLGİLERİ:

Peşinat ve Vade Seçenekleri:%12 peşinat bedeli için 180 ay vade

Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay

Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir

Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)

Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en

düşük olan (Şehit Ailesi Kategorisi hariç)

düşük olan (Şehit Ailesi Kategorisi hariç) İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.

1. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile

taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden

yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.

3. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası

(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.