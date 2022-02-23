Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul’da 420 konutluk projeyi hayata geçirecek.
Proje kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek.
TOKİ’nin açıklamasına göre yatay mimarinin hayata geçirileceği Sancaktepe Projesi, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlara sahip bir yaşam alanı olacak.
Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutun ihalesi kısa sürede yapılacak.
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