TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için 13 ilde 1.310 konutu satışa çıkardı. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutlar, 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kura yöntem ile satılacak.

Vatandaşlar, yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Bugün Bitlis Beşminare projesi ile başlayan başvurular için son tarih ise 10 Aralık…

Haber Global’in haberine göre il il konut fiyatları ve başvuru koşulları şöyle: