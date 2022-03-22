Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) her yıl düzenlediği yüzde 22 oranında indirim kampanyası bugün itibari ile başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22, arsa alıcılarına ise yüzde 10 indirim yapacak. Peki TOKİ yüzde 22’lik indirim kampanyası başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman sona eriyor? İşte detaylar…

TOKİ YÜZDE 22’LİK İNDİRİM LKAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyaya dahil olmayacak.

İndirim kampanyasından borcunun tamamını kapatmayacaklar da faydalanabilecek.

Borcun en az yüzde 25’inin peşin ödenmesi durumunda da yüzde 22 indirim uygulanacak.

Kampanyaya katılacakların, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da olmamalı.

BAŞVURULAR 19 NİSAN’DA SONA ERİYOR

İsteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyaya başvurular 19 Nisan’da sona erecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI (22 MART – 19 NİSAN) 2022 BANKALAR VE KREDİ KOŞULLARI

T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ TÜRÜ KONUT KREDİSİ İŞYERİ KREDİSİ

Vade 1-120 Ay 1-120 Ay

Tutar Tüm tutar aralıkları Tüm tutar aralıkları

Faiz Oranı (%) 1,29 1,57

Tahsis Ücreti Binde 5

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİ TÜRÜ KONUT KREDİSİ İŞYERİ KREDİSİ

Vade 1-120 Ay 1-120 Ay

Tutar Tüm tutar aralıkları Tüm tutar aralıkları

Faiz Oranı (%) 1,29 1,57

Tahsis Ücreti Binde 5

BAKAN KURUM DA AÇIKLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na borcu olanların, ödemelerini erken yapmaları halinde indirim uygulanacağını söylemişti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “TOKİ’den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart’ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan’a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.