Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları ile arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası, bu yıl 22 Mart’ta başlayacak. Peki, TOKİ’nin indirim kampanyasından kimler yararlanabiliyor? İşte detaylar:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamaya göre, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 indirip yapılacak.

İndirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Mart – 19 Nisan 2022 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Arsa alıcılarına yüzde 10 indirim

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcılarına ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, 22 Mart – 14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

TOKİ indirim kampanyasından yararlanma şartları

Peki, TOKİ’nin indirim kampanyasından kimler yararlanabiliyor? İşte maddeler