29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma tarifesinin nasıl olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlayacak. Bilindiği üzere pek çok resmi tatil günlerinde toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Kutlamalara katılmak isteyen ya da gezi planı olanlar ise “28-29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar…

Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

EGO’dan açıklama

EGO’dan yapılan açıklama ile 29 Ekim’de Ankara’da toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda; “EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) “Cumhuriyet Bayramı”mızın 99. yılı olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücrtsiz olarak hizmet verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İETT’den ‘kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ uyarısı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden de 29 Ekim’de ücretsiz ulaşım hakkından faydalanmak için ‘kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ uyarısı geldi. Açıklamada, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala, İstanbulkart’ını kişiselleştirmeyi unutma! Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok fayda kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta.” denildi.