Toplu taşımada, uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? sorusu 29 Mayıs koronavirüs tablosunun ardından internette çok arananlar arasında. Çünkü, vaka sayısı 3 gün üst üste 1000’in altına düşmüş oldu. Dün konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan mesaj geldi. Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu. Ancak Bakan Koca, bunca tecrübeden sonra kalabalık kapalı alanlar için kişilerin yanına maske alabileceğini vurguladı.

TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Bakan Koca şu mesajları paylaştı:

“Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den maske açıklaması

Uçaklarda maske yasağı kalktı mı? sorusu da merak edilenler arasında. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, dün yaptığı açıklamada bugün itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti.

Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı” ifadelerine yer verdi.

UÇAKLARDA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti. Ekşi şu mesajı paylaştı:

Gelen sorulara istinaden:

Soru: Yurt içi seferlerinde maske zorunluluğu kalktı mı?

Cevap: Evet

Soru: Yurt dışı seferlerinde maske takmak zorunlu mu?

Cevap: Maske zorunluluğu sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak FARKLILIK göstermektedir

Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz ☺ Milletce gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. 👏👏👏 Şimdi tebessüm zamanı 🌹 https://t.co/BS54qrmbyY pic.twitter.com/dRWMwMf3Ie — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 29, 2022

29 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs Günlük Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

MASKE ZORUNLULUĞU 2 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI