Toplu taşımada, uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? sorusu 29 Mayıs koronavirüs tablosunun ardından internette çok arananlar arasında. Çünkü, vaka sayısı 3 gün üst üste 1000’in altına düşmüş oldu. Dün konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan mesaj geldi. Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu. Ancak Bakan Koca, bunca tecrübeden sonra kalabalık kapalı alanlar için kişilerin yanına maske alabileceğini vurguladı.
TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI KALKTI MI?
Bakan Koca şu mesajları paylaştı:
- “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!
- Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.”
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den maske açıklaması
Uçaklarda maske yasağı kalktı mı? sorusu da merak edilenler arasında. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, dün yaptığı açıklamada bugün itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti.
Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı” ifadelerine yer verdi.
UÇAKLARDA MASKE YASAĞI KALKTI MI?
THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti. Ekşi şu mesajı paylaştı:
Gelen sorulara istinaden:
Soru: Yurt içi seferlerinde maske zorunluluğu kalktı mı?
Cevap: Evet
Soru: Yurt dışı seferlerinde maske takmak zorunlu mu?
Cevap: Maske zorunluluğu sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak FARKLILIK göstermektedir
Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz ☺
Milletce gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. 👏👏👏
Şimdi tebessüm zamanı 🌹 https://t.co/BS54qrmbyY pic.twitter.com/dRWMwMf3Ie
— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 29, 2022
29 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR?
Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs Günlük Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.
- 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
- En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
MASKE ZORUNLULUĞU 2 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI
- Çin’de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün küresel salgına dönüşmesinin ardından Türkiye’de ilk vaka, 11 Mart 2020’de görülmüştü.
- Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 aynı zamanda Kovid-19’un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “küresel pandemi” ilan edildiği gün oldu.
- Türkiye’de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm ise 17 Mart 2020’de yaşandı.
- Salgınla geçen 2 yılı aşkın sürede dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye’de de virüsün yayılmasını önleyebilmek için uçuşların durdurulması, sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitime geçilmesi, kafe ve restoran gibi yerlerin geçici süreyle kapatılması, kamuya açık etkinliklerin iptal edilmesi gibi çeşitli önlemler devreye alındı.
- Salgın günlük hayat alışkanlıklarını da değiştirdi. Bu süreçte kapalı ve açık alanların tamamında maske takmak, AVM’ler ile kurum ve kuruluşlara girişte HES kodu göstermek ve ateş ölçümü yaptırmak zorunlu hale geldi. Yurt dışına seyahat edecekler veya hastalık belirtisi olanlar için PCR testi uygulaması başlatıldı.
- Türkiye’de ilk sokağa çıkma kısıtlaması ise 10-12 Nisan 2020’de 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak’ta uygulandı.
- Ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamaları, 2020’de ve 2021’de vaka sayılarının zirve yaptığı dönemlerde tekrarlandı.
- Salgın süresince en fazla vefatın yaşandığı gün, 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021 oldu. Vaka sayılarındaki bu artış üzerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs 2021 arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını içeren “tam kapanma” dönemi uygulandı.
- Tüm bu süreçte en önemli gelişme, 2021’de Kovid-19’la mücadelede aşıların devreye girmesi oldu. Türkiye’de 14 Ocak 2021’de sağlık çalışanlarıyla başlayarak 65 yaş üstüyle devam eden aşılama programına hızla yeni yaş ve meslek grupları eklendi. 2 Nisan’dan itibaren BioNTech aşılarının da uygulanmasına başlandı.
- 25 Haziran 2021 itibarıyla 18 yaş ve üzerindekiler, randevularını alarak Kovid-19 aşılarını olmaya başladı.
- Türkiye, 1 Temmuz 2021’den itibaren normal hayata dönüşü sağlayacak yeni döneme geçti. Bu çerçevede belli saat ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı, kafe ve restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı.
- Türkiye’de 2020’de salgınla birlikte zorunlu hale getirilen maske takma zorunluluğu, 2 Mart 2022 itibarıyla açık havada kaldırıldı, kapalı ortamlarda ise havalandırma ve mesafe kuralına göre uygulanmaya başlamıştı.
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